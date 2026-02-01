1日未明、福岡県糸島市で宿泊施設など3棟を焼く火事がありました。1日午前0時すぎ、糸島市二丈福井で木造2階建ての建物から出火しました。火は、この建物と倉庫、あわせて2棟を全焼したほか、およそ100メートル離れた住宅にも飛び火し、およそ6時間半後に消し止められました。■近所の住民「すごい炎で他の家にも燃え移りそうな感じで」「怖い、本当に怖い」火元の建物は、築80年ほどの古民家を改装して宿泊施設やシェアハウ