韓国の1月の輸出が30％以上増加し、8カ月連続で前年同月比増加した。最大輸出品目である半導体の輸出が2倍以上増え輸出全体の実績を牽引した。産業通商資源部は1日に発表した1月の輸出入動向で、1月の輸出額が658億5000万ドルで前年同月より33．9％増加したと明らかにした。これは1月基準では過去最高実績だ。月間輸出は昨年6月に前年同月比増加に転じてから8カ月連続で増加の流れが続いている。半導体輸出は205億ドルを記録し2カ