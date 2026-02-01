巨人の春季キャンプが1日、宮崎で始まった。ブルペンに一番乗りで現れたのは田中将大投手と則本昂大投手。そろって55球の熱投を見せた。ブルペンにそろって現れると、時折、笑みを浮かべながら言葉を交わした。その後は真剣な表情で腕を振り続け、終わってみれば球数は同じだった。楽天が13年に日本一に輝いた際は田中将が24勝無敗で伝説となり、プロ1年目だった則本は新人王に輝いた。両右腕はそれ以来となる日本一を目指し