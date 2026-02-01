第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが2026年1月28日、自身の公式ブログを更新。三越百貨店で購入した、中華料理を夕食に楽しんだことを紹介しました。 【写真を見る】【 花田虎上 】三越で購入「富麗華」の中華に舌鼓名物・黒炒飯など豪華な夕食に「食べてみたい」の声花田さんは「遅い夕食」と題した投稿で、娘の百華（わか）さんのレッスンと練習のため夕食は「遅い時間からのスタートになりました！」と説明。「久々