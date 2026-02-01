【予算別ホリデーウォッチリスト】一生モノとして迎えるハイレンジの腕時計は、気品あるデザインと確かな技術が共存する特別な存在。ホリデーシーズンだからこそ、自分の価値観に寄り添う“憧れの一本”を選びたい。格上の満足感が得られる5本を厳選紹介！※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号144-145ページの記事をもとに構成しています＊＊＊1. 美しい「月雫」をダイヤルに表現したクラシックGMTグランドセイ