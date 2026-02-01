犬の『幸福度が下がる』絶対NG行為５選 実は、飼い主の日々の行動や接し方が犬の幸福度を下げていることがあります。愛犬に幸せを感じてもらうためにも、犬の幸福度が下がってしまう飼い主の絶対NG行為を把握しておきましょう。 1.飼い主とのコミュニケーション不足 犬は大切な飼い主や家族と過ごす穏やかで楽しい時間に幸福を感じる動物です。そのため、飼い主とのコミュニケーションが不足していると、それだけ