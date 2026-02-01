全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・経堂の蕎麦店『蕎堂 壮（きょうどう そう）』です。バラエティ豊かな季節の種ものが魅力。冬はズワイガニの登場だ！「鴨南蛮」は運ばれてきた瞬間、鴨の香りがふわりと立ち上る。たまらず箸をのばせば、鴨の深い旨み、ねぎの香ばしさ、ツユの輪郭。そのすべてを噛みしめるともちっとした中太の蕎麦がしなやかに受け止める。鴨南蛮2000