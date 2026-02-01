川崎フロンターレと福島ユナイテッドFCは2月1日、両クラブにおける業務提携期間を延長することを発表した。なお、期間は2026年2月1日〜2028年6月30日までとなっている。川崎Fと福島は双方のチームおよび選手の強化、育成により両クラブの発展を図ることを目的とし、「両クラブ間での選手等の人材交流」、「スカウティング情報ならびにチーム強化のノウハウ共有」などを行う業務提携に関する契約を2024年2月1日に締結しており、