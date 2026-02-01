ミランは1月31日、フランス代表GKマイク・メニャンとの契約延長を発表した。今シーズン終了までだった契約の延長交渉は難航し、一時期はフリートランスファーでの退団が濃厚と見られていた。しかし、一転して2031年6月30日までの新契約を結んだ。イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、“ロッソネリ”は30歳以上の選手に対しては例外とも言える高待遇を用意し、5年半契約に漕ぎ着けた。メニャンはポルトガル代