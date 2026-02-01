リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが新たな記録を樹立した。プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、リヴァプールはホームでニューカッスルと対戦。36分に先制点を許したが、41分と43分に立て続けにウーゴ・エキティケがゴールを決めて逆転すると、67分にはフロリアン・ヴィルツ、90＋3分にはイブライマ・コナテが追加点を挙げ、4−1で逆転勝利を収め、リーグ戦6試合ぶりの白星を飾った。この試合に先