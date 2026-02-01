J３福島ユナイテッドFCは２月１日、J１川崎フロンターレとの業務提携を延長したと発表。この提携は双方のチームおよび選手の強化、育成を目的としており、期間は2026年２月１日から2028年６月30日までとなる。これまで、川崎から福島に移籍し、武者修行した選手たちが大きく成長。2024年にレンタルで福島に在籍した大関友翔は、そこでの経験を経てJ１や世代別日本代表で活躍。先日開催されたU-23アジアカップで優勝に大きく貢