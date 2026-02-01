気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞夢からインスピレーションを得たり、直感で「ここに行ってみるとよさそう」と思う場所がふっと浮かんだりと、感性がいつも以上に敏感になりそうです。大勢で過ごすより、自分の思うままに動ける単