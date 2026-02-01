気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞運勢は活発で、さまざまな活動を楽しめる時期です。特に新しいことはあなたの感性と心地よく響き合い、この先の大きな楽しみへと育っていくでしょう。やりたいことが増える分、どの順番で進