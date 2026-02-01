気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞物質的にも心の面でも豊かさが広がっていく時期です。そのために大切なのは、自分の才能を過小評価せず、大きく生かしていくこと。きっと「こんなところにも使えるんだ」と感じる場面がいくつ