スネルをはじめとするドジャース先発陣は、健康状態さえ保てればリーグ屈指だ(C)Getty Imagesドジャースのブレーク・スネルが今季開幕に向け、スロー調整で仕上げていくと、現地メディアが報じている。『NEW YORK POST』のジャック・ハリス記者によると、昨季、ワールドシリーズまで登板した疲労のため、スネルと球団の間で、調整方法をすでに決定したという。【写真】「どんだけ好きなん」山本由伸とスネルの機内2ショットを見