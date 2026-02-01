元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。高校時代から仲間らと外食する際の自分なりのルールを明かした。リスナーから学生時代の後輩と新年会へ出かけた際、財布に1万円札があると思っていたところ、5千円札しかなく、後輩におごられたとのエピソードが寄せられた。松岡は「俺はそういうの、どっちかというと慎重派だからないんですよ」とキッパリ。その上で「高校ぐらいの