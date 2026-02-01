ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催されたファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」に参加。40歳までの現役続行を目標に掲げた。ステージ上でのトークショーでどれくらい現役を続けたいか問われ「今の契約があと2年残っています。ずっと思っていたのですが、20年（メジャーで）現役を続けられたら、かなりカッコいいなと思うので、そうなるとあと4年とい