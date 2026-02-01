日本ハムは1日、沖縄・名護でキャンプイン。新庄剛志監督(54)が就任1年目から5年連続で報道陣にランチを振舞った。この日は「パナマ原人」の人気メニュー「バターチキンカレーのジャークチキン乗せ」が提供され、キッチンカーに報道陣が列をつくった。これまでも、報道陣からの感謝に新庄監督は「当たり前でしょ」と語り、「2000円ぐらいは浮くかな？」と笑顔を浮かべていた。