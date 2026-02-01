1月31日、熊本県天草市の国道で、車同士が正面衝突し69歳の女性が死亡しました。 ＜写真を見る＞正面衝突をした車衝撃の強さがわかる 警察によりますと、午後2時半ごろ、天草市有明町の国道324号で、乗用車と軽乗用車が正面衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた天草市有明町の自営業、村粼千代美さん（69）が、意識のある状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。 乗用車を運転していた20代