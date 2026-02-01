俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ、実業家の岸谷蘭丸氏（２４）が１日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜午前９時５４分）に生出演。第５１回衆議院選挙（２月８日投開票）の争点の一つである?移民問題?について、自身の体験を踏まえ「規制する派」と私見を述べた。岸谷氏は早実中等部から高校で米国に留学。大学はイタリアの名門・ボッコーニ大に進学し、現在は休学中。ＭＣのお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕