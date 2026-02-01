舞台『私を探さないで』 2026年2月14日(土)に舞台『私を探さないで』がWOWOWにて放送・配信される。2025年10月に東京・本多劇場で上演された同舞台は、勝地涼と河合優実、小泉今日子らが出演した話題作だ。高校卒業後、忽然と失踪した少女との再会をめぐる、ノスタルジックでミステリアスなサスペンス劇として注目を集めた。今回は主演の勝地涼と河合優実に、作品の魅力や役づくりについて聞いた。――最初に台本を読んだ時の