【モデルプレス＝2026/02/01】男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの増子敦貴が2月1日、卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催。イベント前に行われた取材会にて、親交の深い俳優・駒木根葵汰とのエピソードや、ファンへの“おすすめの飾り方”を語った。【写真】26歳イケメン歌手、抜群スタイル際立つスーツカット◆増子敦貴、カレンダー発売日は駒木根葵汰の誕生日「枕