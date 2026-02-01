【モデルプレス＝2026/02/01】女優の筧美和子（31）が1日、自身のInstagramを通じて第1子を妊娠したことを発表した。【写真】筧美和子、結婚発表で2ショット公開◆筧美和子、第1子妊娠筧は「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を報告。「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と明かし「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく