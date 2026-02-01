【モデルプレス＝2026/02/01】タレントの辻希美が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。コンロをフル活用した夕飯を公開した。【写真】5児のママタレ「手際良すぎる」料理風景◆辻希美、コンロをフル活用した「とりあえず夕飯」を公開辻は「何だかバタバタしております」「とりあえず夕飯」とつづり、夕食を準備している最中のキッチンの様子を投稿。コンロの上には、具だくさんの味噌汁が入った鍋や、ひき肉とじゃがいも