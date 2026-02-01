「顔のかわいさ」は大きな武器になりますが、単純なかわいさに基準を置いていない男性も意外と多いようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『美人よりもこの子を選ぶ！』と男性に思わせる女の子」をご紹介します。【１】「きゃしゃな体型なのに格闘技の使い手」など、「ギャップのある女の子」「完璧そうなのに意外とおっちょこちょい」といったギャップに心をつかまれる男性もいるようです。「発見