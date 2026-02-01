昨年１０月に両股関節の手術を受けた巨人・吉川尚輝内野手が１日、宮崎・都城での３軍でキャンプインした。会田有志３軍監督にあいさつすると、スターのオーラにスタンドの観客からはどよめきが起こった。故障班スタートとなった吉川は２月中に守備練習を再開し、段階を踏んでリハビリを行う見通しとなっている。焦りは禁物だ。開幕に合わせ、まずは地に足をつけてしっかりと土台を作る。