昨季まで巨人の２軍監督を務め、今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が１日、静岡・伊豆市の志田スタジアムで始動した。新天地でのキャンプインを迎え、午前９時２０分ごろにジャージー姿でグラウンド入りした。ＰＬ学園のエースとして１年夏から５季連続で甲子園に出場。戦後最多甲子園２０勝を挙げ、甲子園の申し子としてプロ入りすると、通算１７３勝を挙げ