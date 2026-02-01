北朝鮮がロシアから高価な馬を継続的に輸入している実態が明らかになった。米国の北朝鮮専門メディア「NKニュース」によると、ロシアの種馬農場は2019年以降、約100頭の馬を北朝鮮に輸出しており、金正恩一族や特殊部隊向けとみられている。1頭あたりの価格は高額で、慢性的な食糧不足に直面する住民の生活実態とはあまりにもかけ離れている。これらの馬は、金正恩氏の偶像化演出に使われてきた。今後、娘の金ジュエ（主愛）氏が白