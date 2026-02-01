◆日本学生ハーフマラソン選手権（１日、香川県立丸亀競技場付属公認コース＝２１・０９７５キロ）香川丸亀国際ハーフマラソンと併催で行われ、中大の佐藤大介（２年）が日本人学生歴代７位タイの１時間０分４０秒で優勝。１時間０分４６秒の２位に順大の山本悠（２年）、１時間０分４８秒の３位に大東大の大浜逞真（２年）が続いた。序盤から積極的に実業団選手に食らいついた国学院大の野中恒亨（３年）は１時間０分５１秒で