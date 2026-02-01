日本ハムの春季キャンプで新庄監督から昼食の差し入れがあった。報道陣へ就任１年目から５年連続での「新庄ランチ」。沖縄県内のＢＢＱとジャークチキンのお店「パナマ原人」のバターチキンカレーが振る舞われた。キッチンカーの前は報道陣が行列。大好評の「新庄ランチ」が今年も報道陣の胃袋を支える。