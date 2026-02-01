1日未明、伊那市で住宅3棟を焼く火事があり、火元とみられる住宅の焼け跡から身元が分からない1人の遺体が見つかりました。激しく燃え広がる炎。1日午前2時すぎ、伊那市日影で「家が燃えている」と通りかかりの人から消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが住宅3棟を焼き、火元とみられる2階建て住宅の焼け跡から身元が分からない1人の遺体が見つかりました。近所の人「火の粉が上へ上がってすごかったです