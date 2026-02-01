山形県内のスポーツ選手などを支援している公益法人が31日、8つのスポーツ団体に助成金を贈りました。公益法人「エンドー学事振興会」は教育やスポーツ分野の振興を目的に、1995年から助成を行っていて、今回で31回目です。31日は振興会の遠藤靖彦理事長から、県立谷地高校のカヌー部や山形リトル野球協会など8つのスポーツ団体に助成金が贈られました。公益社団法人エンドー学事振興会