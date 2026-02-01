国際ジャーナリストやラジオパーソナリティー、コメンテーターなどで活躍したモーリー・ロバートソンさんが亡くなったことが1日、公式SNSで発表されました。63歳でした。公式SNSで文書が掲載され、「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と発表。葬儀は故人の生前の遺志により、近親者のみで執り行われたということです。■