香川・丸亀国際ハーフマラソンは1日、四国化成MEGLIOスタジアム発着で行われ、男子は荻久保寛也（ひらまつ病院）が1時間0分22秒で日本勢最高の4位だった。リチャード・エティーリ（東京国際大）が大会新記録の59分7秒で優勝した。女子は昨年の世界選手権マラソン7位の小林香菜（大塚製薬）が1時間9分28秒で日本勢トップの5位。（記録は速報値）