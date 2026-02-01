平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で体力に限界を迎え、橋本環奈（26）に大爆笑される一幕があった。【映像】足が“小鹿化”した実際の映像8番ホール、橋本に続いて「ワンオンチャレンジ」に挑戦した吉村。40代半ばの体には過酷な連打企画に、開始早々から息が上がり始める。後半になると疲労はピークに達し、アドレスをとる足がプルプルと震えだした。これを見た橋本は、お腹を