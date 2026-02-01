1日未明、徳島県徳島市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、徳島市大原町の木造2階建ての住宅です。警察と消防によりますと1日午前0時10分ごろ、近くに住む人から「建物から煙が出ている」と119番通報がありました。消防車13台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが木造2階建ての住宅が全焼し、1階から身元不明の遺体が見つかりました。この住宅には賀川徹さん62歳が