長野・伊那市で住宅3棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察や消防によりますと、1日午前2時過ぎに長野・伊那市で通行人から「家が燃えている」と通報がありました。火は周囲の住宅に燃え移り、一帯が炎に包まれました。約3時間後に消し止められましたが、住宅3棟が全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかりました。近隣住民：火柱が上がって手が付けられなかった。20メートルくらい上がったのではないか。出火元の住