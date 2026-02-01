婚活中の男性が避けたい体型は「ぽっちゃり」が9割超――そんな調査結果が株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「ぽっちゃり女性の婚活事情に関する実態調査2026」でわかりました。では、ぽっちゃり体型の場合、どんな魅力があれば結婚対象になるのでしょうか。【写真】カトパン似芸人・餅田コシヒカリが下着専門店とコラボ自ら刺繍糸やパーツカラーを選んだ3色を展開調査は、全国の20代〜50代の男