過去の苦い経験から実施される「予防的通行止め」2026年は早速正月寒波に見舞われ、日本列島の日本海側を中心に大雪となりました。そうしたなか、各地域の国道事務所や高速道路各社は「予防的通行止め」の措置を実施しています。まだ走行ができるレベルの降雪で行った規制に対し、「早すぎるのではないか」との声も見られますが、なぜ雪が積もる前から通行止めにする必要があるのでしょうか。この措置が導入されたきっかけ