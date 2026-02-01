＜ファーマーズ・インシュランス・オープン3日目◇31日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米ツアー参戦3年目の23歳、久常涼が躍動している。6位タイから出たこの日、タフなサウスコースで6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と8打差のトータル13アンダー・3位タイに浮上した。最終日最終組でプレーすることになった。【初速計測】久常涼も使うテーラー