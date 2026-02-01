2024年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。2024年にクローズスタンスでアプローチを打つマスターズの名手たちを直で見て、驚きを隠せなかったという。【連続写真】松山直伝！右足を半足分引いてクローズスタンスで打つ中島啓太のアプローチ2024年マスターズを観戦したときに気付いたことがあります。そこで優勝したスコッテ