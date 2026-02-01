＜インドネシア女子オープン2日目◇31日◇ダマイ・インダGC（インドネシア）6453ヤード・パー72＞インドネシアゴルフ協会、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）共催大会の第2ラウンドが終了した。【写真】清本美波さんがドレスアップしましたプロ4年目の23歳・奥山純菜、アマチュアの中嶋月葉が「69」をマーク。首位と2打差のトータル8アンダー・3位タイで決勝に駒を進めた。山城奈々はトータル5アンダー・11位タイ。高野愛姫、清本