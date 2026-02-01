1日未明、鹿児島市の国道10号でパトカーに追跡されていた普通乗用車が歩行者用の信号機の柱に衝突する事故がありました。事故があったのは鹿児島市照国町の国道10号です。警察によりますと1日午前3時前、パトロール中のパトカーが信号無視をした普通乗用車を発見し赤色灯をつけサイレンを鳴らしながら追跡。普通乗用車が東千石町方向から照国町方向に逃走していたところ歩行者用の信号機の柱に衝突したとい