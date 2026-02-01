昨季、「マスターズGCレディース」以来となる勝利を挙げ、ツアー通算3勝目を手にした菅沼菜々。6年間使用し続けているパターがあるという。本人に直撃取材した。【写真】驚いた！パターの打痕が珍しくトゥの下側にあった！使用するパターはピンの『PING 2021 PUTTER TYNE C』で、2021年発売モデル。6年間使用し続けているというから、相当の信頼感がうかがえる。「これは本当に6年くらい使っていて、発売したときからすぐに使っ