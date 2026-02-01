顧客女性のキャッシュカードを不正に入手し、現金１０万円を無断で引き出した疑いで、元郵便局長の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕・送検されたのは、住居不定・自称会社員の寺沢俊亮容疑者（３５）です。警察によりますと、寺沢容疑者は高槻大蔵司郵便局の元局長の去年１１月、顧客の８０代女性のキャッシュカードを使い、ＡＴＭで現金１０万円を無断で引き出した疑いがもたれています。女性から「身に覚えがない現