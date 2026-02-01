県内は1日も冬型の気圧配置が続く見込みで、上中下越で大雪などに注意が必要です。冬型の気圧配置が続き、各地で雪となった1日の県内。長岡市では午前7時までの6時間で23センチのまとまった降雪がありました。午前11時現在の積雪は魚沼市守門で289センチ、長岡市で125センチなど各地で平年を上回っています。2日も冬型の気圧配置が続き、2日午前6時までの24時間に降る雪の量は中越の山沿いで最大80センチなどと予想されています。