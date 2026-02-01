ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間1日、本拠地スタジアムで開催された「ドジャーフェスト」に参加。イベント後の取材で、3月のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での投手登板について「体の状態を見て」と二刀流の可能性について言及した。【写真を見る】大谷翔平、WBC二刀流は「球団とコミュニケーション」と明言避ける...ロバーツ監督は「彼は投げない」この日は山本由伸（27）は不在で、佐々木朗希（24）とともに