プロ野球・巨人は1日、OBの松井秀喜さんが宮崎春季キャンプで臨時コーチを務める期間が10日(火)から12日(木)に決まったことを発表しました。松井さんが引退後、巨人の春季キャンプで臨時コーチを務めるのは2024年以来、2年ぶり5度目。前回は最終日に自らフリー打撃を行い、柵越えを披露しました。