円谷プロダクションは、「ウルトラマン カードゲーム」のブースターパック第7弾(以下「BP07」)「大怪獣超進撃」を3月27日に発売する。○ブースターパック第7弾「大怪獣超進撃」BP07「大怪獣超進撃」では、ウルトラマンシリーズに登場した怪獣やライバルキャラクターを中心に多数収録。怪獣デッキの戦略性と構築の自由度を飛躍的に高める内容となっている。さらに新規ヒーローとして「ウルトラマンタイガ」が「ウルトラマン カード