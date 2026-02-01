俳優の石田ゆり子さん（56）が2026年1月28日、自身のインスタグラムを更新し、自然体なボーダーニット姿を披露した。「とにかくこの、少年要素がたまらない」石田さんは、「こういう、なんとなく懐かしい感じの、ちょっと野暮ったい感じのするニットが私はなんだかとっても好きなんです」といい、ボーダーニットを着用した笑顔ショットを投稿。「アメリカの古着のような、とにかくこの、少年要素がたまらない」とつづっていた。イ